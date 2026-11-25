Ante el fuerte oleaje registrado en distintos puntos del primer puerto, como en la plaza Grau, donde el incremento del tamaño de las olas generó preocupación entre los vecinos y transeúntes, las autoridades del Callao dispusieron cercar la zona para que los visitantes no se acerquen al mar.

Esta plaza ha quedado con algunos aniegos o agua empozada, luego de soportar varios días con oleaje anómalo.

ADVIERTEN OLAS CON EL DOBLE DE SU TAMAÑO PARA HOY

Durante la mañana no se ha observado un fuerte oleaje en el mar limeño, sin embargo, la Marina de Guerra advirtió que las olas para hoy tendrán el doble de su tamaño normal, por lo que se dispuso el cierre de 96 puertos del litoral peruano, entre ellos la Plaza Grau.

Cabe destacar que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que 95 puertos iban a estar cerrados; del total, 28 corresponden al litoral norte, 50 al centro y 17 al litoral sur.