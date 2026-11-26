Cámaras de seguridad registraron cuando un hombre herido se arrastraba en la vereda hacia la puerta principal de un condominio en Los Olivos, donde este hombre residiría, luego que un delincuente le disparó.

Según las imágenes, minutos antes se registra con normalidad la calle y unas personas detenidas en la esquina de una calle, cuando repentinamente salen despavoridas buscando refugio. También se observa al presunto delincuente caminar hacia la víctima, acercarse al condominio, pero no realizó más disparos. Luego de eso huyó.

POLICÍA SIGUE INVESTIGANDO EL CASO

La victima de 39 años de edad fue trasladada al hospital Luis Negreiros, donde su estado es delicado. En tanto, la policía ya tiene en sus manos las imágenes de las cámaras de seguridad, además ya se ha realizado el interrogatorio a los testigos y familiares.

Por el momento se desconoce el móvil del ataque, aunque la policía maneja varias hipótesis. Lo sorprendente de este atentado es que el ataque ocurrió frente a varias personas, incluso, en la presencia de menores de edad.