Una feroz balacera ocurrió en la cuadra 10 del jirón Zepita, en el Callao, donde la víctima fue un hombre que se encontraba en su motocicleta cuando unos sujetos se acercaron para atacarlo.

Según las versiones, estos presuntos delincuentes venían siguiendo a la víctima desde varias cuadras atrás, pero fue precisamente en ese punto donde realizaron dos disparos con la finalidad de acabar con su vida.

PNP LLEGÓ AL LUGAR

Tras escuchar los disparos, los vecinos de la zona trasladaron a la víctima al Hospital Alcides Carrión, donde su estado de salud es sumamente delicado. Se espera su recuperación para que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Por otro lado, las autoridades continúan recolectando evidencias en la zona, ya que se encontraron los casquillos de bala que los delincuentes utilizaron para ejecutar el ataque.