Ante los constantes oleajes anómalos que se vienen registrando en diversos puertos del Perú y tras el anuncio de la Marina de Guerra de que el evento durará hasta el fin de semana, el sector pesquero del país se ha visto duramente perjudicado.

Un equipo de Panamericana Televisión llegó hasta las inmediaciones de Chorrillos y conversó con el representante de los pescadores artesanales, Juan Orbezo, quien reveló que la difícil situación que atraviesa el sector se prolonga desde hace varias semanas, lo que ha dejado sin ingresos económicos a decenas de personas que integran el gremio.

“Los estragos de (el fenómeno) El Niño han empezado hace tres meses atrás. El calentamiento de las aguas ya ha alejado a muchas especies que daba de comer a la pesca artesanal. Están ingresando especies de otro tipo, propias de las aguas calientes, pero el pescador no está preparado para eso (la pesca) (…). Nosotros somos artesanales (…) Todo esto es una crisis que inició hace tres meses y parece que durará hasta mayo. Hemos pedido una medida de contingencia, pero no hay una política inmediata”, manifestó.

REUNIÓN CON AUTORIDADES

De acuerdo con el representante de los pescadores, la situación se torna complicada para las próximas semanas. Por ello, indicó que sostendrán una reunión con autoridades del Gobierno que lidera la mandataria Keiko Fujimori.

“Hemos conversado hace más de un mes y medio atrás con el ministro (de la Producción). Vamos a tener una reunión el 1 de diciembre con el ministro gracias al trabajo de unas autoridades como Pier Figari, quienes nos vienen apoyando. Este ministro (de la Producción) siempre ha tenido la voluntad de escucharnos”, precisó.