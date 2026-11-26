Gran preocupación causa el puente Ramadilla del distrito de Lunahuaná, en la provincia de Cañete. El puente fue construido el 2021 con fondos de reconstrucción por un monto de más de 5 millones de soles; sin embargo, un informe de Contraloría indicó que tres funcionarios no realizaron correctamente los expedientes técnicos.

El 2023 colapsa la infraestructura del puente por la crecida del río y desde ese momento ha quedado inutilizado y los vecinos deben vivir prácticamente aislados en el distrito de Lunahuaná. Por el momento, los pobladores han improvisado un puente de palos, exponiendo sus vidas, para sacar productos a los mercados y que los vecinos puedan transitar.

Por esta razón, la población de esta zona ha salido en protesta para exigir a las autoridades la pronta reconstrucción del puente, ya que son muchos años que están perjudicados por su inoperancia.

OTRO PUENTE A PUNTO DE COLAPSAR

En tanto, el puente Clarita también está en riesgo por daños en su infraestructura por la crecida del río. Uno de sus pilares está colapsado, pero se ha colocado un puente bailey en ese lugar desde hace varios años, sin embargo hasta la fecha no se realiza la reconstrucción de esta estructura.

Los pobladores temen que las lluvias por el fenómeno El Niño provoquen el colapso total de este puente, por ello, piden apoyo a las autoridades para resolver con celeridad este problema.