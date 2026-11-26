Una infraestructura de más de 50 años de antigüedad podría colapsar por el fuerte oleaje que golpea el litoral peruano: se trata del muro de contención de San Bartolo, el cual luce con grietas y forados. Este muro ya presentaba fallas, pero el fuerte oleaje está generando nuevas grietas, ha abierto forados y sectores del muro se han desprendido por la fuerza del mar.

Los grandes agujeros muestran cómo el agua de mar sigue erosionando la estructura, lo cual causa gran preocupación para la población que vive en los alrededores. La fuerza del golpe de las olas ha llegado a lanzar algunas piedras y el agua ha llegado a inundar las viviendas cercanas.

OLEAJE SE INTENSIFICARÁ LOS PRÓXIMOS DÍAS

Las imágenes muestran que el oleaje continúa golpeando toda la extensión del muro, aunque con una intensidad menor a la reportada durante la noche y madrugada. En tanto, hay una advertencia de que el desagüe en la zona se está separando del muro de contención, lo que podría generar que termine quebrándose.

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú ha advertido que el oleaje en el litoral centro y sur se intensificará los días 27 y 28 de este mes, con olas que podrían duplicar o triplicar su tamaño habitual, ante ello existe la pregunta de si se iniciará un proceso de evacuación de las viviendas cercanas.