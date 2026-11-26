ACTUALIZACIÓN

Las consecuencias de los fuertes oleajes anómalos no solo vienen afectando la transitabilidad y la integridad de los pobladores, sino que también han perjudicado distintas infraestructuras, como las instalaciones de negocios y restaurantes ubicados cerca del litoral peruano.

La fuerza del mar ha afectado la infraestructura de un reconocido restaurante en la Costa Verde, en el distrito de Barranco, donde se han reportado mamparas rotas, partes del piso dañadas e inundaciones en los estacionamientos.

NOTA ANTERIOR

La playa Makaha, ubicada en Miraflores, viene siendo afectada por los oleajes anómalos, a pesar de eso varios surfistas ingresaron al mar pese a las advertencias sobre el incremento de la altura de las olas.

Durante un recorrido por la zona, se observó que más de diez deportistas aprovechaban las condiciones del mar, e incluso algunas escuelas de surf continuaban ofreciendo clases con normalidad.

Además, otra situación se reflejó cerca al litoral, en donde las fuertes olas golpeaban negocios, estacionamientos y estructuras cercanas a la orilla, haciendo que la Municipalidad de Lima disponga de restricciones.

SURFISTAS CONTINÚAN INGRESANDO AL MAR PESE A LA ALERTA

En la playa Makaha, algunos deportistas señalaron que las condiciones del mar no representaban un peligro inmediato desde su perspectiva, pues consideraban que las olas todavía eran pequeñas para practicar surf.

Sin embargo, los pescadores optaron por guardar sus embarcaciones y suspender sus actividades debido a las condiciones del mar.

FUERTE OLEAJE GOLPEA NEGOCIOS

Por otro lado, en los alrededores de la Rosa Náutica, donde las olas rompían con mayor intensidad contra el borde costero. El fuerte impacto del mar habría provocado el desprendimiento de piedras y daños en algunos muros de contención, haciendo que las autoridades dispongan el cierre del carril derecho de la Costa Verde, en sentido de norte a sur, desde la bajada San Martín hasta la bajada Armendáriz, incluyendo la bajada Balta.