El precio del pescado continúa en aumento en Lima y uno de los lugares donde se evidencia esta situación es el terminal pesquero de Villa María del Triunfo, en donde los comerciantes reportan dificultades en el abastecimiento de algunas especies.

Los vendedores señalaron que las condiciones del mar, los oleajes anómalos y el calentamiento de las aguas vienen afectando la actividad pesquera. Esta situación también estaría relacionada con los cambios que presentan algunas especies al momento de ser comercializadas.

BONITO SUBE HASTA S/16 EL KILO

Una de las especies que más ha incrementado su precio es el bonito. De acuerdo con los comerciantes consultados, anteriormente podía encontrarse entre S/4 y S/6 el kilo; sin embargo, actualmente se comercializa entre S/14 y S/16.

Otros productos también presentan precios elevados. El lenguado se vende entre S/70 y S/75 el kilo, mientras que la charela alcanza entre S/45 y S/50.

PESCADOS LLEGAN CON APARIENCIA “SANCOCHADA”

Por otro lado, algunas especies procedentes del norte como la corvina y la viuda, están llegando con una coloración distinta en su carne, a la que denominan “sancochada”. Según indicó, este aspecto estaría relacionado con las temperaturas elevadas del agua y no necesariamente significa que el producto se encuentre en mal estado.

La vendedora precisó que, cuando el mar mantiene una temperatura habitual, la carne de estos pescados presenta una tonalidad más clara. Asimismo, explicó que para reconocer la frescura de un producto deben observarse características como el brillo de los ojos, la transparencia y el estado de las agallas.