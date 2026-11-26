Los oleajes anómalos registrados el día de hoy en distintos puntos de la costa peruana han traído diversas consecuencias, como ocurrió en la playa La Herradura, en el distrito de Chorrillos, donde se registraron derrumbes en la infraestructura del malecón.

La fuerza de las olas derribó parte del muro de ladrillo que sostiene esta infraestructura, un lugar al que suelen llegar cientos de personas para compartir un momento agradable.

Asimismo, no solo se ha visto afectada parte de la infraestructura, sino que la gran magnitud de las olas también ha provocado que el agua sobrepase el malecón e inunde las pistas adyacentes a la playa.

UNA SITUACIÓN REPETITIVA

Esta problemática se ha venido repitiendo cada vez que ocurren este tipo de acontecimientos. Desde el año 2011, se prometió buscar una solución para evitar estos derrumbes, por lo que se colocaron sacos de arena. Sin embargo, pese a los esfuerzos, no se ha podido controlar la situación.

Por otro lado, se hace un llamado a las autoridades, ya que el deterioro de la infraestructura de la bahía podría perjudicar y ocasionar daños a las personas que transitan por la zona.