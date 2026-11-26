Familiares del señor José Ramírez, quien lamentablemente perdió la vida tras ser atropellado por un policía cuando cruzaba la pista en el distrito de San Juan de Miraflores, se encuentran indignados porque, apenas 48 horas después del accidente, el agente ha sido puesto en libertad.

La esposa y la hija indicaron que desconocen el paradero del policía, ya que fue liberado pocas horas después de ocurrido el accidente. Asimismo, manifestaron que tuvieron contacto con él y que les ofreció pagarles 250 soles.

250 SOLES POR LA VIDA DE SU ESPOSA

Tras sostener una conversación con el policía, la esposa de la víctima contó que este les ofreció realizarles un depósito de 250 soles, lo que indignó aún más a la mujer. “Yo me puse en llanto, la vida de mi esposo no vale 250”, manifestó la viuda.

Asimismo, cuentan que también les dijo que no tenía la intención de matarlo y que no había visto cruzar al hombre. Sin embargo, esta versión queda en duda, ya que José Ramírez medía 1,70 metros, por lo que habría sido difícil no verlo.

ESPOSA PIDE JUSTICIA

Por otro lado, la esposa de la víctima hizo un llamado a las autoridades, ya que indica que no cuenta con los recursos necesarios para apelar en este caso. Asimismo, señaló que lo único que busca es justicia y que todo el peso de la ley recaiga sobre el responsable.