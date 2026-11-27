Un hombre identificado como José Luis Pérez Garay fue asesinado mientras se encontraba en su bicicleta en la cuadra 12 del jirón Unión, en La Perla, Callao. El crimen se registró alrededor de las 7:12 p. m., generando preocupación entre los vecinos de la zona.

Tras el suceso, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades para que se acercaran a atender el caso. Estas realizaron el levantamiento del cuerpo y cercaron la zona para recolectar las pruebas necesarias.

SIGUEN LAS INVESTIGACIONES

Por otro lado, aún no se conocen exactamente las razones por las cuales estos delincuentes atracaron a este hombre, quien solo se encontraba con su bicicleta, que terminó formando parte de la escena de investigación.

Asimismo, las autoridades trabajan para identificar y dar con el paradero de estos delincuentes, a fin de que les caiga todo el peso de la ley.