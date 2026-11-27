Un prontuariado delincuente, que era investigado por su participación en el crimen de cuatro personas, fue asesinado a balazos en Villa El Salvador. Fue identificado como Daniel Alonso Pacheco Pinto, alias de 'Alonso'.

El crimen se registró anoche en el cruce de las calles Los Cueros y Los Girasoles, en la asociación Villa del Mar. Pacheco Pinto se encontraba al interior de su camioneta cuando fue interceptado por dos sujetos encapuchados.

Según testigos, los atacantes llegaron en una moto, que dejaron estacionada en una vía cercana, caminaron hasta su objetivo y le dispararon varias veces sin mediar palabra; el hombre resultó mortalmente herido en la cabeza y el torso.

ACTIVIDADES DELICTIVAS

Pacheco Pinto era señalado como cabecilla de 'Los Habilidosos de Villa Esperanza' y también era vinculado con la banda 'Los Terribles Pistoleros'. Ambas agrupaciones estarían relacionadas con actividades delictivas en Lima Sur.

Trascendió que la hipótesis del crimen sería un presunto ajuste de cuentas, sobre todo cuando sus familiares señalaron que el fallecido no residía en Villa El Salvador y habría llegado al sector después de ser citado por un desconocido.