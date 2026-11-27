Tras una intensa persecución de aproximadamente 9 kilómetros por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), se logró capturar a una presunta banda criminal denominada “Los Raqueteros de 2 de Octubre”.

Esta persecución que terminó en el distrito de Los Olivos tuvo como consecuencia un delincuente abatido, uno detenido y dos prófugos, quienes se movilizaban en un vehículo blanco que figuraba como robado en Áncash.

INTENSA PERSECUCIÓN

La persecución empezó aproximadamente a las 2 de la mañana, desde la jurisdicción de Santa Isabel, en Comas, hasta que los involucrados fueron interceptados en el cruce de la avenida Virgen del Carmen y el jirón 2 de Octubre.

Por otro lado, tras realizar varios disparos, uno de ellos impactó en una de las llantas, lo que provocó que el vehículo se detuviera y permitió intervenir a estos sujetos.