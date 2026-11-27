ACTUALIZACIÓN

Según las primeras informaciones, un grupo de delincuentes que se desplazaba en varias camionetas interceptó una Jeep Cherokee de color negro y abrió fuego con armas largas para obligar a sus ocupantes a entregar dos bolsas y una valija que transportaban. Durante el ataque, los sujetos realizaron más de 20 disparos contra la unidad, mientras otros vehículos quedaron atrapados en medio de la balacera.

Como consecuencia del violento atraco, una pareja joven que se encontraba en uno de los vehículos resultó herida y fue trasladada a un hospital cercano. Tras lo ocurrido, efectivos de la Policía Nacional llegaron a la zona para iniciar las diligencias correspondientes, mientras el tránsito en sentido hacia Santa Rosa fue restringido.

NOTA ANTERIOR

Un violento asalto armado se registró la mañana de este viernes en plena Costa Verde, a la altura de la subida a Santa Rosa, en el distrito de La Perla. Al menos diez sujetos, que se desplazaban en varios vehículos, interceptaron una unidad y desataron una balacera para concretar el robo.

Las imágenes difundidas muestran cómo los delincuentes bloquearon el paso del automóvil y realizaron múltiples disparos contra la unidad. Según las primeras observaciones, se habrían escuchado entre doce y quince detonaciones durante el ataque, ocurrido aproximadamente a las 6:40 a. m., en medio del tránsito vehicular.

Tras varios minutos de forcejeo, los sujetos consiguieron abrir una de las puertas del vehículo y sustrajeron una bolsa blanca de su interior, para luego abandonar el vehículo con la puerta abierta y escaparon de la zona.

AL MENOS TRES VEHÍCULOS PARTICIPARON EN EL ASALTO

Los atacantes habrían utilizado al menos tres automóviles para cerrar el paso de la unidad intervenida, en donde se observa a varios sujetos armados que cumplen distintas funciones durante el asalto.

Uno de los registros muestra a un hombre retirándose del vehículo con una bolsa blanca, mientras otros integrantes del grupo permanecen en los alrededores. Los conductores que circulaban por la vía quedaron sorprendidos por la balacera e incluso uno de ellos intentó retroceder al observar lo que ocurría.