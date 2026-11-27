Cinco integrantes de la banda criminal 'Los malditos de El Paraíso' fueron detenidos durante un operativo en Villa María del Triunfo (VMT). La organización extorsionaba a colectiveros, quienes debían entregar pagos diarios para poder trabajar.

La intervención se realizó la tarde de ayer en inmediaciones del paradero conocido como La P, ubicado en la avenida El Paraíso, sector de San Gabriel. Agentes de la Policía Nacional intervinieron tras recibir una denuncia por el delito de extorsión.

Entre los detenidos figura César Montenegro (49), conocido con el alias de 'Tato', quien sería el cabecilla de la banda. También fueron intervenidas otras cuatro personas, entre ellas tres mujeres, quienes se dedicarían al cobro de cupos.

MAYOR ALCANCE

Trascendió que los transportistas debían entregar 45 soles diarios por cada unidad. Este monto se distribuía en diferentes cobros: 20 soles para poder trabajar durante el día, 7 soles por cada vuelta y otros 5 soles bajo el concepto de seguridad.

Según se conoció, esta banda no actuaría de manera independiente; presuntamente trabajaría para una organización criminal de mayor alcance, conocida como 'Los Trujillanos', liderada por un sujeto identificado con el alias de 'El Pitbull'.