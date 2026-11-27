Cada día que pasa, los oleajes anómalos continúan llegando con fuerza a diversos puntos de Lima. Uno de los distritos afectados por este fenómeno es Miraflores, donde los negocios ubicados en las inmediaciones de la Costa Verde estarían planificando cerrar sus puertas debido al peligro latente.

Un equipo de Panamericana Televisión llegó hasta este punto de la capital y constató que las aguas del mar han causado daños en las veredas. Algunas ya han comenzado a desplomarse, lo que ha obligado a las autoridades a restringir el tránsito vehicular.

AUMENTARÁ EL TAMAÑO DE LAS OLAS

De acuerdo con la información compartida por la Marina de Guerra, este fin de semana la altura de las olas en el litoral pasaría de 2,30 a 3 metros. Por ello, se recomendó a la población no visitar los balnearios de Miraflores.

Las restricciones al tránsito de vehículos y peatones han causado incomodidad entre los veraneantes. Uno de ellos señaló que el municipio del distrito carece de personal capacitado para socorrer a quienes tienen dificultades en el mar. “La inseguridad la salvaguardarían si pusieran un serenazgo que supiera nadar. He sacado serenos (dentro del mar) porque no sabían nadar”.