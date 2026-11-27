Los fuertes oleajes anómalos continúan afectando la infraestructura de la Costa Verde. Esta vez, el impacto de las olas ha comprometido diferentes estructuras del litoral, donde se observa el desprendimiento de piedras, daños en la vereda y el deterioro de postes de alumbrado público que estarían próximos a colapsar.

Asimismo, en el distrito de Miraflores se constató que una señalización de tránsito destinada a los ciclistas fue completamente arrastrada por el mar, así como varios cables se encuentran desprendidos debido a la fuerza del oleaje.

Ante esta situación, la Municipalidad de Miraflores anunció restricciones en el acceso a las playas y exhortó a los ciudadanos a tomar precauciones. Según las autoridades, las olas podrían alcanzar entre cuatro y cinco metros durante las próximas horas.

FUERTES OLEAJES COMPROMETEN LA INFRAESTRUCTURA

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Miraflores informó que se vienen realizando coordinaciones para atender las afectaciones ocasionadas por los oleajes anómalos.

El funcionario explicó que, mediante el Centro de Operaciones de Emergencia Distrital, se monitorean y comunican los avisos emitidos por la Dirección de Hidrografía y Navegación a los clubes de playa, restaurantes y escuelas deportivas.

DECLARAN EMERGENCIA 20 KILÓMETROS DE LA COSTA VERDE

Por otro lado, el representante municipal indicó que, en coordinación con Lima Metropolitana, se dispuso el cierre del carril más cercano al malecón para evitar accidentes. Además, las geomallas instaladas en los acantilados no garantizan la estabilidad en la zona.