Una situación preocupante se viene registrando en el muelle de Chorrillos, ya que la escasez de alimento también viene afectando a la fauna del sector. Tanto pelícanos como lobos marinos se han acercado al litoral para encontrar alimento.

Asimismo, una situación que ha llamado la atención de los comerciantes y pescadores es la presencia de un lobo marino en condiciones deplorables que, según las versiones, llevaría varios días en la zona buscando alimento.

El animal se encontraba casi moribundo. En su cuerpo se pudo evidenciar la falta de alimento debido a la notoria exposición de sus costillas, por lo que se hizo un llamado a Serfor para que puedan intervenir.

LOBO MARINO LLEVA CASI UN MES SIN ALIMENTO

Según los pescadores de la zona, el animal lleva aproximadamente un mes deambulando por el lugar, sin poder encontrar alimento que le permita sobrevivir. “Claro es que no hay pesca, que se va a alimentar, el animal nomas viene a morir acá en las orillas”, indicó un pescador.

Por otro lado, algunos pescadores decidieron brindarle alimento al animal, ya que indican que también representa un peligro tanto para ellos como para la poca cantidad de pescado que puedan conseguir.