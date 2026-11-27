Los vecinos de San Diego, en San Martín de Porres, han salido a denunciar por la instalación de una cubierta sobre el colector de aguas residuales que viene de Puente Piedra a San Diego. Hace como una semana se realizó una intervención en esta estructura con la instalación de una cubierta de alrededor de un metro, duplicando el tamaño del colector.

Ante esto, los vecinos temen que esto provoque el desborde ante la posible crecida del río y que se convierta en foco de enfermedades, ya que hay agua estancada en los alrededores.

Para los vecinos, esto que han hecho es una “mini represa o dique” que podría ocasionar ante el incremento del agua el desborde del cauce: “Con esto le han duplicado el tamaño. El miedo es que se incremente esto y se salga por los costados”, manifestó una mujer.

PESE A DENUNCIA, LOS TRABAJOS CONTINUARON

Según informaron, quien realizó esta obra fue una empresa contratada por Sedapal, por lo que han hecho una denuncia respectiva en la comisaría de Pro, en tanto, también se ha hecho denuncia ante la Fiscalía de Prevención del Delito del Medio Ambiente, pero aún así, los trabajos continuaron.

COMUNICADO DE SEDAPAL

Tras la denuncia difundida por Buenos Días Perú, Sedapal compartió un comunicado en el que se informó lo siguiente:

1. Como parte de las acciones preventivas para proteger la infraestructura ante el Fenómeno El Niño, Sedapal ejecutó trabajos de mantenimiento y reforzamiento de la protección del colector de Puente Piedra, ubicado en el cruce con el río Chillón, en la zona de San Diego.

2. Los trabajos comprendieron el mantenimiento del dado de protección de la tubería y el reforzamiento de la ribera del río Chillón mediante enrocado, estructuras de protección que contribuyen a reducir la fuerza del huaico y evitar daños en la infraestructura sanitaria.

3. Estas labores preventivas fueron culminadas y forman parte de las acciones de Sedapal para proteger sus instalaciones y reducir los riesgos ante posibles eventos asociados al Fenómeno El Niño.

4. Sedapal reafirma su compromiso de continuar ejecutando acciones preventivas para garantizar la operatividad de sus sistemas de saneamiento y proteger la infraestructura que brinda servicios a la población de Lima y Callao.