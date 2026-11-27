La avenida Gran Chimú, que conecta San Juan de Lurigancho con el Cercado de Lima y que consta de 19 cuadras, ahora luce abandonada luego de que se inicien trabajos que aún no han culminado. Según los vecinos, este lugar es muy comercial, pero por estas obras los negocios se están perjudicando.

Los vecinos señalaron que se está usando mucho presupuesto para realizar esta obra, pero el avance es mínimo: “Han roto todo Gran Chimú y no avanzan. Ya son tres semanas con la polvareda”, explicó un vecino que indicó que se inició la obra el 21 de octubre y debía terminar el 21 de diciembre, pero ya van tres semanas que no se avanzan los trabajos.

Otra vecina indicó que hay medidores que se los han robado, el polvo está causando enfermedades, y existe el temor que ante un posible desborde del río, temen que esta obra inconclusa cause un problema aún mayor.

NO SE CUMPLIÓ PLANTEAMIENTO INICIAL

Una madre de familia explicó que se debía avanzar por tramos, pero lo han abierto todo dejando la vía sin pistas ni veredas, con desagües abiertos, entre otros: “Acá hay negocios y no se puede transitar”.

Al respecto, un vecino aseguró que les explicaron antes de realizar la obra que se avanzaría en dos etapas: la primera parte se terminaba en dos meses y, luego, la segunda parte ya debía terminar en diciembre, pero contrariamente a lo dicho, se han abierto partes que no correspondían a la primera etapa.