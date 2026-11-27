Vecinos, familiares de pacientes y un gremio de salud se unieron en los exteriores del hospital Daniel Alcides Carrión en el Callao, para protestar por las falencias en dicho nosocomio.

La señora Vilma Cassani, dirigente del FENUTSA (Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud), señaló que la situación del hospital es alarmante, pues según informes se han cerrado servicios como la planta de oxígeno y la lavandería.

Añadió que están presentando denuncias ante la Contraloría para dar solución a esta situación. Otro punto que también preocupa es que no se puede tomar rayos X pues la máquina está inoperativa, lo mismo ocurre con el equipo de densitometría ósea, la tomografía, entre otros.

HAY DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS

Un hombre señaló que su esposa llegó al hospital por un problema ginecológico, pero terminaron pidiéndole que adquiera externamente las ecografías, tomografías, y varios insumos. Dijo que de tanto revisarla, a su esposa le dio un derrame, por lo que tuvo que trasladarla a Alfonso Ugarte: “tenía que comprar la bata, las sábanas, un guante, tenía que comprar todo y supuestamente es un centro para personas de bajos recursos, pero no te dan nada”, manifestó.

Por otro lado, una representante de los tecnólogos médicos del SUNTEMMINSA Base Carrión, dijo que en el hospital hay total desabastecimiento: “no hay insumos para laboratorio, y si los hay se acaban en poco tiempo y el paciente tiene que recurrir afuera para comprar. Esto es recurrente”, aseguró.