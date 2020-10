Hombre denuncia que no recibe ayuda de autoridades por agresiones de su expareja

Sabemos que no es usual que un hombre realicen denuncias públicas al ser maltratados por sus parejas, pero ese no es el caso de Eduardo Altamirano, el padre de una niña de 3 años, que indica que el 2 de octubre la mama de su hija lo agredió y su denuncia hasta el momento no es escuchada por las autoridades.

Altamirano señala que el régimen de visitas se realizó con normalidad y su relación era buena, pero con el paso de los meses le impidieron frecuentar y comunicarse con su hija. También agregó que su proceso de denuncia encontró trabas en el Ministerio de la Mujer ya que no recibieron su solicitud.

Cabe indicar que el proceso lleva un año y según el denunciante, todo esto afecta a su menor hija que es víctima de violencia psicológica en la casa de su progenitora, por lo que solicita la tenencia de niña.