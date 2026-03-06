Trujillo enfrenta crisis de combustible: precio del GLP casi se duplica y genera largas colas

En la denominada “Ciudad de la Eterna Primavera” también se registran largas colas en los grifos debido a la escasez de combustible. Cerca al óvalo Grau, en Trujillo, se ubica uno de los establecimientos más concurridos, donde ya se observa el incremento en el precio del gas licuado de petróleo (GLP) y otros combustibles.

Actualmente, el GLP cuesta S/9.23, cuando días atrás se vendía alrededor de S/5. Por su parte, la gasolina premium se ofrece a S/17.69, cuando su precio habitual era de aproximadamente S/14. Este tipo de incremento no se observaba en la provincia desde la pandemia, periodo en el que el GLP llegó a costar hasta S/14.

Empresa de transporte incrementa sus tarifas

El impacto del desabastecimiento de combustible ya comienza a sentirse entre los ciudadanos. Algunas empresas de transporte han incrementado el precio del pasaje en un sol, como ocurre con el servicio de colectivo que cubre la ruta El Porvenir – Trujillo. Asimismo, otras empresas han anunciado que también elevarán sus tarifas en los próximos días.

Cabe destacar que en Trujillo se contabilizan más de 30 mil taxistas independientes, quienes también empiezan a sentir los efectos del desabastecimiento de combustible en la ciudad.

¿Subirá el precio del balón de gas?

En los grifos ubicados en la carretera, el precio del GLP, que solía venderse a S/4, ahora se encuentra alrededor de S/8. Esta situación ha generado preocupación entre los ciudadanos por un posible incremento en el precio de los balones de gas doméstico, que actualmente se comercializan entre S/40 y S/45.

Según se comenta entre comerciantes y usuarios, el costo podría elevarse hasta S/55, lo que afectaría directamente a miles de hogares.