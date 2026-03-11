Río se desborda y deja decenas de damnificados en el Vraem

El desborde del río Sankirhuato (o San Quiruato ha provocado una grave emergencia en el distrito de Ayna-San Francisco (provincia de La Mar, Ayacucho), en el corazón del Vraem.

Producto de la emergencia se ha reportado al menos un fallecido y las cifras más recientes indican 208 personas damnificadas y 442 afectadas.

Daños Materiales

El desborde destruyó más de 30 viviendas y dejó cerca de 90 inhabitables, además, la fuerza del agua arrastró camionetas y motocicletas hacia el río Apurímac y a su paso dejó daños cuantiosos.

Las causas de estos daños son las lluvias torrenciales registradas en la selva ayacuchana que incrementaron súbitamente el caudal del río, sorprendiendo a los vecinos mientras dormían.

Cabe señalar que, las familias damnificadas han sido reubicadas temporalmente en carpas en zonas como Kimbiri y el Grass Margarita.

Ante esta emergencia el Ministerio de Salud (Minsa) desplegó brigadistas para atender la emergencia, mientras que el Ejército y personal de Defensa Civil trabajan en la remoción de lodo con maquinaria pesada.