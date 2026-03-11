Minedu impulsa talleres artísticos gratuitos para niños y adolescentes

El Ministerio de Educación ofrece los programas Expresarte y Orquestando, que brindan formación artística y musical fuera del horario escolar en diversas regiones del país, fomentando el desarrollo.

El Ministerio de Educación (Minedu) abrió las inscripciones para los programas pedagógicos Expresarte y Orquestando, dirigidos a niños y adolescentes. Estas iniciativas ofrecen talleres de arte y música gratuitos en colegios focalizados, con el objetivo de fortalecer la educación artística y el desarrollo integral de los estudiantes. Expresarte expandirá este año sus núcleos a Cusco, Puno y Lima Metropolitana.

Ambos programas beneficiaron en 2025 a más de 39 000 estudiantes a nivel nacional, permitiendo el acceso a proyectos de danza, teatro, música y artes visuales, así como a formación musical colectiva. Los talleres se desarrollan fuera del horario escolar, de marzo a diciembre, y concluyen con presentaciones abiertas al público donde los estudiantes exhiben sus aprendizajes.

El ministro de Educación, Erfurt Castillo, destacó que estas iniciativas fomentan la creatividad, el trabajo en equipo, las habilidades sociales y el sentido de pertenencia, contribuyendo al desarrollo de talentos artísticos y a la construcción de comunidades escolares más integradas.

¿CUÁNDO COMIENZAN LAS INSCRIPCIONES?

Las inscripciones para Orquestando comienzan el 11 de marzo a través de sus redes sociales oficiales, mientras que las de Expresarte se abrirán con el inicio del año escolar 2026.