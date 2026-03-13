Detienen a “El Zurdo” por presunta participación en ataque contra la discoteca Dalí de Trujillo

El jefe de la Tercera Macro Región Policial La Libertad, general Franco Moreno, confirmó la detención de Stiven Minchola (22), conocido como El Zurdo, por su presunta participación en el ataque a la discoteca Dalí, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad.

Señaló que las cámaras de seguridad del sauna Laiss, ubicado en el distrito trujillano de El Porvenir, donde se planificó el atentado contra el local nocturno, revelaron la presencia de Minchola Rosario junto a los otros tres detenidos por este caso.

Ante las contundentes pruebas, El Zurdo habría confesado ser el autor de la planificación del atentado con granada contra la discoteca Dalí, que dejó 47 heridos. También sindicó como sus cómplices en el atentado a tres delincuentes ya detenidos.

ORDEN DEL EXTRANJERO

Se trata de L. F. J. F., alias Pato Verde; Rodrigo Ávila, alias Nico; y Albert Loloy, alias Ñaja. Asimismo, mencionó que habría otras tres personas involucradas, entre ellas la mujer que ingresó y detonó la granada en el interior del centro nocturno.

Finalmente, Moreno Panta reiteró que la orden de atacar la discoteca vino del extranjero, de los integrantes prófugos de la organización criminal “Los Pulpos”, entre los que se encuentra el cabecilla Jhonsson Smith Cruz Torre, informa Andina.