Napoleón Becerra: restos del candidato presidencial son trasladados a Lima para su velatorio

Los restos de Napoleón Becerra García vienen siendo trasladados esta mañana a la ciudad de Lima. Tras culminar con los trámites legales, el cuerpo del candidato presidencial fue escoltado por familiares y compañeros de sindicato.

Luego de las gestiones realizadas, el féretro se encuentra rumbo a la capital. A su llegada, una delegación de militantes y candidatos al Congreso se movilizará hacia el aeropuerto para recibir el cuerpo de quien fuera su principal referente político.

El partido confirmó que el velatorio se llevará a cabo durante las próximas 24 horas en el local de la Confederación Intersectoral de Trabajadores del Estado (CITE/FENTUB). Este lugar fue elegido por su significado simbólico, ya que Becerra desarrolló gran parte de su trayectoria como dirigente estatal y municipal en dicho recinto.

Traslado posterior a Cajamarca

Según el cronograma establecido por la familia y la dirigencia del partido, el cuerpo de Napoleón Becerra permanecerá en Lima hasta el día de mañana. Posteriormente, será trasladado a la ciudad de Cajamarca, donde recibirá sepultura definitiva conforme a sus raíces familiares.

Reestructuración del partido

Mientras se realizan los actos fúnebres, el Partido de los Trabajadores y Emprendedores ha iniciado su reestructuración interna. Se confirmó que Winston Huamán asumirá la dirección temporal de la organización para dar continuidad a la campaña electoral de cara a los comicios del 12 de abril, cumpliendo con los plazos que establece la ley electoral tras la desaparición del candidato presidencial.