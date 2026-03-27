Trujillo: sujetos intentan asesinar a hombre internado en UCI

Un hombre internado en la Unidad de Cuidados Intensivos-UCI del Hospital Regional de Trujillo estuvo a punto de ser asesinado por un desconocido, que le iba aplicar una inyección.

Policías de inteligencia instalados en el nosocomio lograron detener al sujeto de 19 años y al doctor que facilitó su ingreso al hospital. La identidad de los intervenidos se mantiene en reserva.

LOS PULPOS

Tras este incidente, la policía realizó un amplio operativo, en el que se hizo el descerraje en tres viviendas y se detuvo a una tercera persona que estaría relacionada con el intento de asesinato.

El sujeto internado en UCI resultó gravemente herido durante el ataque a balazos, registrado hace dos días, contra un auto en el que viajaba un integrante de la banda “Los pulpos” que murió.