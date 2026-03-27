Trujillo: se olvidan 40 mil soles en restaurante y se los roban

Trabajadores de una empresa, que habían retirado 40 mil soles de una entidad bancaria, olvidaron el morral que contenía el dinero en un restaurante de Trujillo, al que habían ingresado a almorzar.

La familia que ocupó la mesa que dejaron se apoderó del efectivo. Al percatarse de su olvido los trabajadores regresaron rápidamente al local, pero ya no estaba la bolsa que habían dejado en una silla.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

Se conoció que la fuerte cantidad de dinero iba ser utilizado para efectuar pagos de la empresa donde laboran, los empleados no se explican cómo se les olvido el morral con esa cantidad de dinero.

Inmediatamente solicitaron las cámaras de seguridad del restaurante para saber quiénes se llevaron la bolsa con el dinero, y luego presentaron la denuncia correspondiente ante las autoridades.