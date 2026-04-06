Chepén: escolares se graban consumiendo presunta droga en colegio

Las autoridades del centro educativo señalan que se buscará brindar atención psicológica a los alumnos involucrados en el caso.

Las imágenes difundidas en las redes sociales han remecido la provincia de Chepén, en la región La Libertad. Escolares aparecen consumiendo, presuntamente, droga, al interior del colegio Zoila Hora de Robles.

Inmediatamente, representantes de la escuela anunciaron la formación de una comisión que investigue el caso, que permita identificar a los estudiantes involucrados y aplicar las medidas correspondientes.

CONDUCTAS DE RIESGO

Las autoridades señalan que se buscará brindar atención psicológica a los alumnos que participan en el video. Además, se coordinará acciones con los padres para poder prevenir futuras conductas de riesgo.

Indican también que es necesario reforzar la supervisión de la conducta de los alumnos dentro del colegio para evitar situaciones parecidas, así como promover programas de prevención del consumo de sustancias.