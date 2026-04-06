Piura: denuncian muerte de nueve recién nacidos en hospital

Padres de familia denunciaron que nueve recién nacidos fallecieron en el Hospital Regional de Piura, presuntamente por la falta de especialistas que los atiendan de sus enfermedades.

Los testimonios recogidos por nuestro corresponsal señalan una serie de deficiencias en la atención, que incluyen también la falta de medicinas, lo que habría complicado la salud de los menores.

EQUIPOS SANITARIOS

Una madre contó que su hija, nacida prematura, permanece hospitalizada desde hace 80 días tras contraer una bacteria. Asimismo, contrató especialistas particulares ante la falta de personal de salud.

Exigen mejores condiciones de bioseguridad. Revelan que el personal médico estaría manipulando equipos sanitarios sin las medidas adecuadas e ingresaría a áreas críticas sin la protección completa.