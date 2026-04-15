Trujillo: atacan a balazos oficina del expresidente del Congreso Daniel Salaverry

Delincuentes que se movilizaban en una motocicleta atacaron a balazos la oficina donde funciona la inmobiliaria del excongresista Daniel Salaverry, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad.

El atentado ocurrió minutos después de que el excongresista saliera a otro espacio, lo que le salvó la vida. Señala que no estaba siendo extorsionado, por lo que no se explica esta situación.

TIERRA DE NADIE

“La Libertad parece tierra de nadie. Lo peor es que nadie hace nada, esta obra la venimos construyendo hace 3 meses y nunca hemos tenido ningún problema", manifestó indignado.

Según el expresidente del Congreso, en las últimas horas recibió una carta extorsiva, amenaza que fue puesta inmediatamente en conocimiento de la Policía Nacional, que ya investiga el caso.