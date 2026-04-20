Mujer le corta cuello a trabajadora en Chincha: atacante sigue libre

Una tragedia estuvo a punto de registrarse en Chincha, una mujer le cortó el cuello a la trabajadora de una bodega con un cúter; según reveló el esposo de la víctima, la agresora está libre. El suceso se registró el 9 de abril.

Según reveló la pareja de la trabajadora, por increíble que parezca, la atacante y su familia pusieron primero una denuncia contra la víctima, quien estaba en un hospital curándose su herida.

RECONSTRUIDA UNA VENA

Hasta el momento no se sabe los motivos del ataque; la víctima se recupera lentamente, tiene dificultades para alimentarse y fuertes dolores de cabeza; sigue en tratamiento, pues el corte fue muy profundo.

El esposo de la agraviada manifiesta que el fiscal liberó a la atacante pese a los videos y testigos del ataque. Ellos, por temor a un nueva arremetida, han tenido que irse a vivir con sus hijas a otro lugar; pide que se detenga a la agresora.