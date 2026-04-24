Aparece madre biológica de bebé que intentó ser registrado por desconocida en Huancayo

Una mujer fue detenida ayer en Huancayo al intentar inscribir como su hijo a un recién nacido ajeno. El hecho ocurrió en el Hospital La Libertad II, la asistenta social descubrió la mentira.

Tras la evaluación médica, se determinó categóricamente que la implicada no presentaba signos recientes de un embarazo. Ante ello, los efectivos de la Policía Nacional procedieron con su detención.

MADRE BIOLÓGICA

Durante el interrogatorio, la detenida alegó que el menor le fue entregado por una desconocida cuando estaba en Lima. Días después, habría viajado a Huancayo con la intención de registrarlo como suyo.

La versión fue corroborada por la madre biológica del menor, quien al enterarse del caso, llegó a Huancayo para confirmar la versión de la mujer detenida; ahora ambas se encuentran en libertad.