Fiscalía ordena liberar a militares indagados por la muerte de 5 civiles en un operativo en Huancavelica

La Fiscalía ordenó liberar a los ocho militares y tres civiles que fueron detenidos el último domingo, tras un operativo antidrogas en la vía Colcabamba–Ayacucho, provincia de Tayacaja, en Huancavelica, que terminó con cinco fallecidos y dos heridos.

Los militares y civiles liberados son indagados por el presunto homicidio calificado. Los trágicos hechos ocurrieron durante un operativo realizado la madrugada del pasado 25 de abril, cuando una patrulla del Ejército intervino una camioneta.

Al ordenar que se detuviera, el conductor del vehículo habría continuado su marcha. En ese momento, según se relata en el documento, desde el vehículo se realizaron disparos contra los efectivos del Ejército, quienes respondieron al fuego.

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

La Fiscalía determinó que, por el momento, no hay suficiente evidencia para acreditar la responsabilidad individual de los detenidos, debido a que faltan pericias balísticas y otros exámenes para determinar quiénes realizaron los disparos.

Asimismo, el Ministerio Público determinó que los investigados deberán asistir a todas las citaciones y diligencias que se disponga, no podrán variar su lugar de residencia y evitar involucrarse en nuevos hechos ilícitos, informa RPP.