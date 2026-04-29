Capturan a presunto sicario de “Los Pulpos” en Trujillo: estaría vinculado a crímenes en la ciudad

Tras un paciente seguimiento, la policía detuvo a un presunto sicario de la banda criminal ‘Los Pulpos’, vinculado al asesinato de un ingeniero en el paradero Arcoíris y a la masacre en una fiesta en Florencia de Mora.

Según las investigaciones, el sujeto intervenido, identificado como Óscar Romero Cóndor, también planeaba asesinar a una empresaria local, crimen que iba a ejecutar en las próximas horas.

INMUEBLE ALLANADO

Su captura fue posible tras un operativo donde se logró capturar a cinco presuntos integrantes de ‘Los Terribles de Trujillo’, facción de la banda criminal ‘Los Pulpos.

En el inmueble allanado, los agentes encontraron el vehículo que habría sido utilizado en ambos atentados, el cual fue clave para seguir la pista de Romero Condor.