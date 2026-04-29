Piura: capturan a presunto asesino de la joven pediatra Minosska Pinto Lazo

Tras un arduo trabajo de inteligencia, en la región Piura, la policía detuvo a Luis Alejandro Rojas Guillén, alias 'Cara de Chancho', quien es sindicado como el presunto asesino de la joven pediatra Minosska Pinto López.

La intervención se registró la tarde de ayer en un bar del asentamiento humano Buenos Aires; el sujeto pertenecería a la banda criminal 'Los Monstruos del Norte'. Al momento de su detención tenía un arma de fuego.

PROFESIONAL DE LA SALUD

El jefe de la Región Policial Piura, el general Daniel Jares, informó que el detenido también tenía en su mochila 15 municiones y 500 gramos de marihuana. El sujeto negó tener participación en el crimen de Pinto Lazo.

La captura de Rojas Guillén es clave porque se cerraría el círculo para iniciar con mayor precisión las pesquisas sobre el crimen, en la puerta de su domicilio en la urbanización San Felipe, de la profesional de la salud.