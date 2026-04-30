Piura: operativo sorpresa en centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación

El Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), como parte de las labores preventivas para fortalecer la seguridad, realizó en todos sus locales un amplio operativo de control (requisa).

Uno de los establecimientos intervenidos fue “Miguel Grau”, ubicado en Piura; la policía revisó exhaustivamente los ambientes y los enseres de los internos, para incautar algún artículo prohibido.

INTERNOS MAYORES

Según indicó el responsable del operativo, este tipo de intervenciones se realizan periódicamente para evitar situaciones de riesgo entre los internos; algunos de los cuales ya superaron los 18 años.

Pese a ello, se mantienen en los locales, ya que la ley así lo permite; incluso hay internos que llegan a los 27 años. Hasta el momento, los operativos se desarrollan sin mayores incidentes.