Piura: detienen a policía y su esposa por extorsionar a su padrino de bodas

Un policía de la comisaría de 26 de Octubre, en la región Piura, fue detenido junto a su esposa por extorsionar a su padrino de bodas. El agente fue identificado como Wilmer Monsefú, de 32 años.

La pareja enviaba constantes mensajes de amenaza a la víctima de 58 años exigiéndole 15000 soles para no atentar contra su vida. Le enviaron también un número de Yape para que transfiera el dinero.

PRUEBAS CONTUNDENTES

Esto facilitó dar con los extorsionadores, pues la titular de la cuenta del aplicativo es la suegra del agente policial; tras ser detenida, reveló la identidad de sus cómplices, el efectivo y su esposa.

Inmediatamente, se desarrolló un operativo y se detuvo a la pareja de extorsionadores, quienes ante las pruebas contundentes prefirieron guardar silencio. La Fiscalía ya investiga el caso.