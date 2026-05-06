Abogado sobre libertad de mujer que atropelló a vigilante en Trujillo: Es una decisión ilegal y prevaricadora

Tras la liberación de Maricsa Polet Alfaro Cerna, conductora que atropelló y dejó grave a un vigilante en la ciudad de Trujillo, el abogado James Rodríguez cuestionó la medida, señalando que el caso, desde un inicio, presenta varias irregularidades.

Señaló que a la investigada no le corresponde el beneficio de comparecencia con restricciones, pues manejaba en estado de ebriedad (tenía 1.84 gramos de alcohol en la sangre), además de tener la licencia de conducir vencida desde el año 2022.

APELAR MEDIDA

A esto se suma que el caso fue registrado con el argumento de que el vigilante se había caído de un segundo piso, graves irregularidades que al parecer no fueron evaluadas en su real magnitud y se le dio libertad a la cuestionada ciudadana.

El letrado recomendó a la familia que apelar inmediatamente la medida, que calificó de ilegal y prevaricadora, y que la sala respectiva evalúe aplicar una sanción más drástica contra la investigada, que debería ser la prisión preventiva.