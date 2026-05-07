Jurado Nacional de Elecciones vacó al alcalde provincial de Arequipa por el caso "Flechita"

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mediante Resolución N° 0805-2026-JNE, declaró fundada la vacancia del alcalde Víctor Hugo Rivera Chávez, por incurrir en la causal de restricciones de contratación.

Asimismo, la entidad dispuso que sea la primera regidora Ruccy Judith Oscco Polar quien asuma el cargo para completar el periodo municipal 2023-2026. La vacancia es por el caso "Flechita", que data del año 2023.

CONCEJO MUNICIPAL

Como se recuerda, un reportaje periodístico denunció que un trabajador municipal, contratado para cumplir labores de seguridad, realizaba el cuidado de la mascota (perro) del alcalde provincial, en el local edil.

Tras el informe, una ciudadana presentó el pedido de vacancia ante el concejo municipal; no se alcanzaron los votos para destituirlo. La denunciante recurrió al JNE, que evaluó las pruebas y decidió vacar a Rivera Chávez.