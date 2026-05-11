Piura: capturan a esposo de pediatra Minosska Pinto acusado de planificar asesinato

La Policía Nacional detuvo al médico William Seminario, investigado como presunto autor intelectual del asesinato de su esposa, la pediatra Minosska Pinto, ocurrido el pasado 10 de abril, en Piura.

La captura se realizó el sábado último en la ciudad de Talara, luego que el Poder Judicial dictara nueve meses de prisión preventiva contra el galeno y otros cuatro presuntos implicados en el crimen.

INVESTIGACIONES CONTINÚAN

De acuerdo con las investigaciones policiales, el médico Seminario Girón, de 39 años, sería el principal sospechoso de haber planificado el asesinato de su pareja y madre de su hijo.

Los otros cuatro investigados por este caso están recluidos en el penal de Piura, donde cumplen mandato de prisión preventiva; las investigaciones continúan.