Huari: decenas de pobladores arriesgan sus vidas para cruzar la “garganta del diablo”

Desde hace varios días, pobladores de la provincia de Huacaybamba arriesgan sus vidas para entrar o salir de la zona, pues están incomunicados tras un derrumbe de tierra y rocas que bloqueó la única vía de acceso a la localidad.

Ellos tienen que cruzar diariamente el sector conocido como “Garganta del Diablo”, jurisdicción del distrito ancashino de Huari. Sector donde tienen que caminar al borde del precipicio, subiendo y bajando las faldas de los cerros.

INTENSAS LLUVIAS

Los moradores indican que las intensas lluvias de las últimas semanas habrían ocasionado el enorme deslizamiento que dañó seriamente la carretera; maquinaria municipal ya trabaja en el lugar, pero las labores no culminan.

Tras este contundente informe de nuestro corresponsal en Huari, representantes de Provías Nacional señalaron que intervendrán inmediatamente en la zona para solucionar esta alarmante situación, enviando expertos y maquinaria.