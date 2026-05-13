Piura: denuncian a policía por matar a perrito que orinó en su vivienda

El policía, identificado como Jorge Escobar, fue denunciado por matar de un disparo al perrito Mechoso, en la urbanización Los Ingenieros, en Piura. El agente utilizó una escopeta de caza para atacar al animal, dijo la dueña del can.

Según las cámaras de seguridad, el perro llegó hasta la casa atraído por una mascota en celo. Tras orinar para marcar su territorio, se marchó. Luego se ve al policía limpiando el lugar, ingresa a su vivienda y sale con el arma.

MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Tras disparar a quemarropa contra el animal, el suboficial desapareció del lugar para evitar ser detenido en flagrancia. Horas más tarde, se acercó al domicilio de la dueña del animal con el objetivo de buscar una conciliación.

Los indignados vecinos exigen justicia y que la institución policial tome medidas disciplinarias inmediatas contra el agente, pues estos hechos son sancionados con pena de cárcel. Señalan que las pruebas son contundentes.