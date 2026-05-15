Tumbes: detienen al alcalde de Contralmirante Villar por presuntos actos ilícitos

En un amplio operativo, la Fiscalía y la Policía Nacional detuvieron al alcalde provincial de Contralmirante Villar, región Tumbes, Jaime Yacila, además de cuatro funcionarios ediles y un empresario contratista.

La intervención formó parte de una investigación relacionada con una supuesta organización que habría operado mediante el direccionamiento de obras públicas para beneficiar a determinados empresarios.

SOLICITABAN “DIEZMOS”

También se allanaron 18 casas ubicadas en los distritos de Zorritos, Casitas y otros sectores de Contralmirante Villar. Asimismo, se incautó 21 000 soles y otros elementos de interés para las investigaciones.

La detención preliminar tiene un plazo de 15 días; según se conoció, los funcionarios habrían solicitado a los empresarios para beneficiarlos con obras, pagos considerables, a los que denominaban “diezmos”.