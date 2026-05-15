Buenos Días Perú

15/05/2026

Tumbes: detienen al alcalde de Contralmirante Villar por presuntos actos ilícitos

La intervención formó parte de una investigación relacionada con una supuesta red que habría operado mediante el direccionamiento de obras para beneficiar a empresarios.



En un amplio operativo, la Fiscalía y la Policía Nacional detuvieron al alcalde provincial de Contralmirante Villar, región Tumbes, Jaime Yacila, además de cuatro funcionarios ediles y un empresario contratista.

La intervención formó parte de una investigación relacionada con una supuesta organización que habría operado mediante el direccionamiento de obras públicas para beneficiar a determinados empresarios.

SOLICITABAN “DIEZMOS”

También se allanaron 18 casas ubicadas en los distritos de Zorritos, Casitas y otros sectores de Contralmirante Villar. Asimismo, se incautó 21 000 soles y otros elementos de interés para las investigaciones.

La detención preliminar tiene un plazo de 15 días; según se conoció, los funcionarios habrían solicitado a los empresarios para beneficiarlos con obras, pagos considerables, a los que denominaban “diezmos”.


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