Temblor en Ica: así amanece la provincia de Pisco tras el sismo de magnitud 6.1

Según informó nuestra corresponsal en Pisco, Johana Ramos, los ciudadanos se mantienen en alerta tras el sismo de magnitud 6.1 que se registró la tarde de ayer, donde hubo una réplica de 4.1.

Al respecto, Jorge Guerrero, representante de la Plataforma de Defensa Civil de la Provincia de Pisco, señaló que se capacita permanentemente a los ciudadanos ante un temblor.

ZONAS VULNERABLES

Indicó también que las zonas de la sierra de Pisco son las más vulnerables en caso de un movimiento telúrico; precisamente es ahí donde algunas casas y locales sufrieron daños.

Como se sabe, el sismo de ayer no dejó heridos graves ni fallecidos, pero trajo a la mente de los pisqueños la tremenda destrucción causada por el terremoto de 2007 en toda la región Ica.