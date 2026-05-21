Buenos Días Perú

21/05/2026

Trujillo: habla empresario secuestrado y mutilado por los criminales de la banda “Los Pulpos”

Señala que poco a poco se va recuperando de las lesiones físicas que le dejaron las torturas, pero los traumas psicológicos siempre están presentes.



En exclusiva, el empresario Iván Díaz conversó con Buenos Días Perú sobre el secuestro que sufrió por parte de los miembros de la organización criminalLos Pulpos”, que lo torturaron y mutilaron los dedos de sus manos para presionar a su familia y accedan a pagar el rescate.

Señala que poco a poco se va recuperando de las lesiones físicas que le dejaron las torturas, pero los traumas psicológicos siempre están presentes. Indica también que volvió a su negocio, en el mismo local donde fue secuestrado, que sigue trabajando pese al temor que existe.

CUESTIÓN DE TIEMPO

Manifestó que no todas las personas que participaron en su rapto han sido condenadas; hay dos mujeres que están escondidas, pero que son intensamente buscadas por las autoridades y que su captura sería solo cuestión de tiempo; una de ellas es su expareja Juanita Guibert.

Otra mujer que está prófuga y que participó en su secuestro es Cecilia Sánchez, quien sería la persona que informaba de las actividades del empresario a Juanita Guibert, quien sería la autora intelectual del rapto ejecutado por delincuentes disfrazados de policías en octubre de 2023.


Temas Relacionados: CondenaEmpresarioLos PulposPrófugosSecuelasSecuestroTorturas

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO