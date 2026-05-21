Hospital Regional de Lambayeque al borde del colapso: atienden a enfermos en pasadizos

Según los familiares de los pacientes, el hospital de la región de Lambayeque está al borde del colapso; actualmente, muchos pacientes esperan en los pasadizos para ser atendidos; faltan camas en el área de emergencia.

Asimismo, decenas de personas todos los días hacen cola desde la madrugada para obtener una cita médica; algunas personas vienen de localidades aledañas y no lo logran, por lo que tienen que pernoctar en los alrededores.

TEMOR A REPRESALIAS

Familiares de las personas internadas señalan que no les dan facilidades para acompañar a sus seres queridos; en cada cambio de turno los hacen salir con todos sus enseres. Otros prefieren no declarar por temor a represalias.

Asimismo, señalan que tiene que salir a comprar medicinas y que los pacientes que solo vienen por consulta tienen que esperar largas horas, a veces de pie o sentados en el piso, pues no hay suficientes bancas, para poder ser atendidos.