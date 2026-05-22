Piura: Grupo de Élite de la Policía Nacional viajaría para investigar asesinato de alcalde Víctor Febre

Vecinos del distrito Veintiséis de Octubre en la región Piura, siguen conmocionados tras el asesinato a balazos de su alcalde Víctor Febre, ocurrido la tarde de ayer cuando se movilizaba en su camioneta.

Esta mañana será velado en la sede municipal, donde se espera que lleguen no solo vecinos, también autoridades de toda la región y representantes de diferentes instituciones públicas y privadas.

CAMBIAR EL NOMBRE

También se anunció la llegada del ministro del Interior, José Zapata, y de Grupo de Élite de la Policía Nacional, que vendría para colaborar en las investigaciones, así como en la captura de los sicarios.

Según se conoció, el alcalde pensaba cambiar el nombre al distrito Veintiséis de Octubre por el de Miguel Grau; ahora, tras la tragedia, algunos vecinos indican que debería llevar el nombre el asesinado alcalde.