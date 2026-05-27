Piura: presuntos sicarios matan a balazos a integrante de conocida orquesta de cumbia

ACTUALIZACIÓN

En medio del dolor de sus familiares y amigos son velados los restos de Sergio Ojeda, la familia pide justicia y señalan no saber si era víctima de extorsiones. Denuncian que las investigaciones policiales son lentas.

NOTA ANTERIOR

El jefe del staff técnico de la popular orquesta de cumbia norteña Los Hermanos Chapoñay, Sergio Ojeda, fue asesinado anoche a balazos, cerca de su vivienda, por presuntos sicarios.

El violento hecho se registró alrededor de las 07:00 p.m., cuando la víctima fue a comprar unos chocolates a una bodega, a media cuadra de su domicilio, ubicado en la UPIS, en Piura.

SIN MEDIAR PALABRA

Vecinos declararon a RPP que los atacantes, que iban a bordo de una moderna moto y usaban cascos, interceptaron a su víctima y sin mediar palabra dispararon varias veces para luego huir.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha podido ubicar el paradero de los asesinos; analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para tratar de identificar a los criminales.